В Грузии коронавирус выявили у 23 женщин-заключенных

Заболевшие изолированы от остальной части учреждения, помещены в карантинную зону и находятся под наблюдением медперсонала

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В Грузии у 23-х заключенных женской тюрьмы в селе Мтисдзири (регион Квемо Картли) выявлен коронавирус - инфицированные являются бессимптомными и чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы.

"Третьего января ПЦР-тестирование было проведено 329 женщинам-заключенным пенитенциарного учреждения №5. Ответы тестов в случае 23-х из них были положительными, хотя ни у кого из них нет симптомов, характерных для COVID-19. Они чувствуют себя хорошо и, соответственно, изолированы от остальной части учреждения, помещены в карантинную зону и находятся под наблюдением медперсонала", - говорится в сообщении.

Ковид-зараженные заключенные пройдут повторное тестирование спустя две недели, а в промежутке им будут проводить быстрые тесты каждые 72 часа. Эти меры направлены на диагностику вируса на ранней стадии, поясняют в пенитенциарной службе.

Как отмечается, в изоляции и под наблюдением медиков находятся и заключенные, контактировавшие с инфицированными.

Исходя из существующей в стране эпидситуации, в конце 2020 года Специальная пенитенциарная служба начала интенсивное ПЦР-тестирование заключенных. Так, 31 декабря тестирование провели 22 заключенным колонии несовершеннолетних (№11). Ни у кого из них коронавирус не подтвердился. Ожидается, что в ближайшее время процесс охватит все тюрьмы страны.

Что касается сотрудников тюрьмы, они обеспечены масками, перчатками и бахилами на рабочих местах, раз в неделю им проводят ПЦР-тест, а также быстрый тест каждые 72 часа.

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 316 новых случаев заражения. Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 232 079.