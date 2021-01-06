Рождество в условиях COVID-19: рекомендации специалистов

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) опубликовал рекомендации для жителей Грузии – они касаются безопасного проведения праздничных собраний.

В Центре отмечают, что в связи с распространением COVID-19 не рекомендовано ходить в гости и устраивать праздничные собрания. Тем временем тем, кто все-таки планирует навестить друзей и родственников, или собирается принять их у себя дома, дается несколько советов.

В частности, во время ужина специалисты советуют не использовать общую посуду. В случае, если на праздничном застолье помимо членов семьи, присутствуют и другие гости, необходимо надеть защитную маску. Снимать маску следует лишь во время приема пищи, при этом, во время праздничного ужина рекомендуется соблюдать минимум метровую дистанцию.

Среди важных советов также – мыть руки до и после еды и соблюдать "респираторный этикет".

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 316 новых случаев заражения. Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 232 079.