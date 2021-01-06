Работы больше – зарплата та же: курьеры "Почты Грузии" устроили забастовку

Повысить зарплаты на 50 процентов и улучшить условиях труда, таковы требования бастующих руководству компании

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Курьерская доставка в Гори не работает второй день – курьеры "Почты Грузии" объявили забастовку, сообщает ТВ "Мтавари".

Участники протеста требуют повышения зарплаты на 50% и улучшения условий труда. По словам курьеров, в условиях пандемии коронавируса им приходится работать больше, однако оплата осталась прежней.

Зарплата курьера в горийском отделении "Почты Грузии" составляет от 450 до 550 лари (от 140 до 170 долларов).

Также курьеры, которые передвигаются по региону в основном на скутерах, требуют, чтобы компания обеспечила их медицинской страховкой.

Бастующие курьеры также говорят, что не раз информировали руководство о своих требованиях, однако пока не дождались ответа.

В главном офисе "Почты Грузии" надеются, что курьеры смогут договориться с местными менеджерами. Сами курьеры же не собираются выходить на работу пока их требования не будут удовлетворены.