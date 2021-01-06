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В Грузии отмечают Православное Рождество. Верующие в храме Святой Троицы - Самеба

Рождественское богослужение проведет Патриарх Грузии

© Sputnik / Shota Nozadze
Общество
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Темы:
Грузинская православная церковь (60)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210106/250547237/Rozhdestvenskoe-bogosluzhenie-provedet-Patriarkh-Gruzii.html

В светлый праздник Рождества Христова службы состоятся во всех православных храмах Грузии, но главное богослужение по традиции состоится в Самеба

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Рождественское богослужение проведет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, сообщает Патриархия Грузии.

Рождественское богослужение по традиции состоится в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба и начнется 6 января в 23:00.

Также известно, что в Грузии на Рождество, 7 января, традиционное шествие "Алило" не состоится, но священнослужители поздравят население автомобильным шествием.

В Грузии ограничение на передвижение после 21:00 будет снято в рождественскую ночь с 6 на 7 января.

Темы:
Грузинская православная церковь (60)
Теги:
Храм Самеба, Рождество, Грузия


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