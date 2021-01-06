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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1800

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210106/250547424/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1800.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 20 человек , из ковид-клиник страны выписаны 489 пациентов, а с начала пандемии вылечились 223 276

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 800. Скончались 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 233 879 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 489 человек, с начала пандемии вылечились 223 276 пациентов. Скончались 2 666.

За минувшие сутки в стране проведено 14 839 тестов, 8 253 – на антиген и 6586 – ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 484 человека, в стационарах – 3 901, в ковид-гостиницах – 765.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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