Самые опасные очаги коронавируса – новая статистика заболевания в Грузии

Больше всего зараженных COVID-19 по-прежнему приходится на Тбилиси, затем идет регион Имерети, сравнительно лучше эпидситуация стала в Аджарии

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 14 839 тестов на коронавирус, в результате которых было выявлено 1 800 новых случаев заражения, выздоровели – 489 человек, сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Из 1 800 новых случаев заражения 735 случаев приходится на Тбилиси.

В Аджарии зафиксировано 119 случаев, Имерети – 331, Квемо Картли – 128, Шида Картли – 103, Гурия – 43, Самегрело - Земо Сванети – 151, Кахети – 116, Мцхета-Мтианети – 22, Самцхе-Джавахети – 35, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.

В настоящее время зарегистрировано 7 911 активных случаев заражения, из которых 3 901 проходит лечение в больницах, в том числе 1 921 – в Тбилиси, 359 – в Аджарии и 731 – в Имерети.

На данном этапе тяжелыми пациентами считаются 863 человека, в том числе 364 – в Тбилиси, 92 – в Аджарии и 213 – в Имерети. К аппарату искусственного дыхания подключены 279 человек, из них 171 – в Тбилиси, 18 человек – в Аджарии и 34 человека – в Имерети.

В ковид-гостиницах размещены 765 человек, отсюда 211 – в Тбилиси, 455 – в Аджарии, 26 – в Имерети. 3 245 человек проходят курс лечения от коронавируса на дому.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 233 879.