В монастыре Алаверди готовятся к Рождеству – все священники пройдут тест на COVID-19

В красивейшем монастыре Алаверди идет активная подготовка к Рождеству, в епархии делается все, чтобы свести к минимуму возможность заражения паствы коронавирусом

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Священнослужителям мужского монастыря Алаверди в Западной Грузии накануне Рождества проведут тестирование на коронавирус.

Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.

Как сообщает телеканал "Имеди", представители Минздрава Грузии начали процесс тестирования с утра. Тест сделают не только священнослужителям, но и алтарникам.

Алавердинская епархия активно готовится к праздничному богослужению. По словам священнослужителей, епархия строго придерживается установленных государством норм и правил, поэтому во дворе и в храме, где будет проходить праздничная служба, сделана специальная разметка, указывающая прихожанам на необходимость соблюдения дистанции.

Вместе с тем во избежание распространения вируса церковь отказалась на этот раз от проведения традиционного "Алило" – массового шествия с целью сбора пожертвований для нуждающихся и сирот. Но по решению правительства, в рождественскую ночь повсеместно снимается ограничение на передвижение в ночное время.

С начала пандемии в Грузии к этому времени зафиксировано 233 879 случаев COVID-19.