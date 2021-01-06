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Монастырь Алаверди

В монастыре Алаверди готовятся к Рождеству – все священники пройдут тест на COVID-19

© CC BY 2.0 / Flickr / Amstrong White / Alaverdi in Georgia
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (573)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210106/250548922/V-monastyre-Alaverdi-gotovyatsya-k-Rozhdestvu---vse-svyaschenniki-proydut-test-na-COVID-19.html

В красивейшем монастыре Алаверди идет активная подготовка к Рождеству, в епархии делается все, чтобы свести к минимуму возможность заражения паствы коронавирусом

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Священнослужителям мужского монастыря Алаверди в Западной Грузии накануне Рождества проведут тестирование на коронавирус.

Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.

Горящие в огне свечи на Рождество
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Как сообщает телеканал "Имеди", представители Минздрава Грузии начали процесс тестирования с утра. Тест сделают не только священнослужителям, но и алтарникам.

Алавердинская епархия активно готовится к праздничному богослужению. По словам священнослужителей, епархия строго придерживается установленных государством норм и правил, поэтому во дворе и в храме, где будет проходить праздничная служба, сделана специальная разметка, указывающая прихожанам на необходимость соблюдения дистанции.

Вместе с тем во избежание распространения вируса церковь отказалась на этот раз от проведения традиционного "Алило" – массового шествия с целью сбора пожертвований для нуждающихся и сирот. Но по решению правительства, в рождественскую ночь повсеместно снимается ограничение на передвижение в ночное время.

С начала пандемии в Грузии к этому времени зафиксировано 233 879 случаев COVID-19.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (573)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Рождество, Грузия


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