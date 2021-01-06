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Грузинские военнослужащие проходят маршем по площади Свободы в День Независимости

Очередной батальон грузинских миротворцев отправился в Афганистан

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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32-й пехотный батальон – второе грузинское подразделение, личный состав которого прошел полный цикл подготовки перед переброской в Афганистан в Грузии

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Очередная ротация в грузинском миротворческом контингенте в Афганистане – к месту службы отправился 32-й пехотный батальон третьей пехотной бригады, говорится на Facebook странице Министерства обороны.

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В Исламскую Республику Афганистан 32-й пехотный батальон отправился для выполнения миссии НАТО "Решительная поддержка". По заявлению Минобороны Грузии, это подразделение заменит 13-й пехотный батальон и официально возьмет на себя управление авиабазой Баграм.

Грузинских миротворцев проводили из Тбилисского международного аэропорта командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и бригадный генерал Коба Григолия. Они пожелали военнослужащим успешного завершения миссии и благополучного возвращения на родину.

Грузинские военные перед отправкой в Афганистан
photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
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32-й пехотный батальон третьей пехотной бригады прошел все этапы подготовки в Грузии перед отправкой в Афганистан. 32-й пехотный батальон – второе грузинское подразделение, которое прошло заключительный этап подготовки не в Германии, а в Грузии. Оценивали уровень подготовки грузинских миротворцев представители Европейского командования США вместе с грузинскими инструкторами и дали им высокую оценку, говорится в сообщении Минобороны.

Грузинские военнослужащие во главе с подполковником Тариелом Махарашвили в течение шести месяцев будут выполнять международную миротворческую миссию под командованием США. Основной задачей подразделения станет охрана военной базы Баграм.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

Темы:
Оборона Грузии (170)
Теги:
Миротворцы, Афганистан, Грузия


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