Очередной батальон грузинских миротворцев отправился в Афганистан

32-й пехотный батальон – второе грузинское подразделение, личный состав которого прошел полный цикл подготовки перед переброской в Афганистан в Грузии

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Очередная ротация в грузинском миротворческом контингенте в Афганистане – к месту службы отправился 32-й пехотный батальон третьей пехотной бригады, говорится на Facebook странице Министерства обороны.

Грузинские миротворцы вернулись на родину из Афганистана>>

В Исламскую Республику Афганистан 32-й пехотный батальон отправился для выполнения миссии НАТО "Решительная поддержка". По заявлению Минобороны Грузии, это подразделение заменит 13-й пехотный батальон и официально возьмет на себя управление авиабазой Баграм.

Грузинских миротворцев проводили из Тбилисского международного аэропорта командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и бригадный генерал Коба Григолия. Они пожелали военнослужащим успешного завершения миссии и благополучного возвращения на родину.

32-й пехотный батальон третьей пехотной бригады прошел все этапы подготовки в Грузии перед отправкой в Афганистан. 32-й пехотный батальон – второе грузинское подразделение, которое прошло заключительный этап подготовки не в Германии, а в Грузии. Оценивали уровень подготовки грузинских миротворцев представители Европейского командования США вместе с грузинскими инструкторами и дали им высокую оценку, говорится в сообщении Минобороны.

Грузинские военнослужащие во главе с подполковником Тариелом Махарашвили в течение шести месяцев будут выполнять международную миротворческую миссию под командованием США. Основной задачей подразделения станет охрана военной базы Баграм.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.