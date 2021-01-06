17:35 06 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0625
  • 100 RUB4.4336
  • USD3.3074
Поиск
Дезинфекция в тюрьме в связи с коронавирусом

Эпидситуация с коронавирусом в тюрьмах Грузии находится под контролем – глава Минюста

photo: Special Penitentiary Service of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (576)
5001
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/06/250549873.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210106/250549751/Epidsituatsiya-s-koronavirusom-v-tyurmakh-Gruzii-nakhoditsya-pod-kontrolem---glava-Minyusta.html

В пенитенциарной системе продолжается интенсивное тестирование заключенных, помимо 23 случаев инфицирования в женской тюрьме, новые случаи пока не выявлены

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в пенитенциарной системе находится под полным контролем, об этом заявил министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе на брифинге после заседания межведомственного координационного совета.

По его словам, причин беспокоиться о распространении коронавируса в пенитенциарной системе нет, хотя дезинформация о ситуации в тюрьмах распространяется уже несколько дней.

Эпидемия коронавируса - пожилая женщина на улице в маске
© Sputnik / Alex Shlamov
Самые опасные очаги коронавируса – новая статистика заболевания в Грузии

"В связи с созданной эпидемической ситуацией в стране пенитенциарная система приступила к интенсивному ПЦР-тестированию заключенных. Мы начали это 31 декабря и идем по плану. В первую очередь тесты сделаны в пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних, где все тесты были отрицательными. Затем мы перешли в женское учреждение, где также было проведено ПЦР-тестирование и было подтверждено 23 случая. Все изолированы, как и их контакты-сокамерники. На каждый случай происходит немедленное реагирование, система работает эффективно", – сказал Лорткипанидзе.

Министр юстиции дал разъяснения и по поводу смерти заключенного, инфицированного коронавирусом, в гражданской клинике. По словам Лорткипанидзе, как только у заключенного появились симптомы, его отправили в клинику. Однако на седьмой день его состояние ухудшилось.

Накануне пенитенциарная служба опровергла сообщения о том, что заключенный умер от коронавируса в тюрьме Ксани.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (576)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Тюрьма, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лесные пожары в Западной Грузии. Пожарные спасатели на тушении пожара
Борьба с огнем в Самегрело: как пожарные-спасатели ликвидируют очаги огня - фото
Огонь уничтожает леса в Западной Грузии: борьба с пожарами - видео с дрона
Огонь уничтожает леса в Западной Грузии: борьба с пожарами - видео с дрона
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться