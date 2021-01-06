Эпидситуация с коронавирусом в тюрьмах Грузии находится под контролем – глава Минюста

В пенитенциарной системе продолжается интенсивное тестирование заключенных, помимо 23 случаев инфицирования в женской тюрьме, новые случаи пока не выявлены

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в пенитенциарной системе находится под полным контролем, об этом заявил министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе на брифинге после заседания межведомственного координационного совета.

По его словам, причин беспокоиться о распространении коронавируса в пенитенциарной системе нет, хотя дезинформация о ситуации в тюрьмах распространяется уже несколько дней.

"В связи с созданной эпидемической ситуацией в стране пенитенциарная система приступила к интенсивному ПЦР-тестированию заключенных. Мы начали это 31 декабря и идем по плану. В первую очередь тесты сделаны в пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних, где все тесты были отрицательными. Затем мы перешли в женское учреждение, где также было проведено ПЦР-тестирование и было подтверждено 23 случая. Все изолированы, как и их контакты-сокамерники. На каждый случай происходит немедленное реагирование, система работает эффективно", – сказал Лорткипанидзе.

Министр юстиции дал разъяснения и по поводу смерти заключенного, инфицированного коронавирусом, в гражданской клинике. По словам Лорткипанидзе, как только у заключенного появились симптомы, его отправили в клинику. Однако на седьмой день его состояние ухудшилось.

Накануне пенитенциарная служба опровергла сообщения о том, что заключенный умер от коронавируса в тюрьме Ксани.