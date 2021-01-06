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Вакцинация

Грузия готовит план внедрения вакцины от коронавируса

© photo: Sputnik / Nikolai Khizhnyak
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (576)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210106/250549817/Gruziya-gotovit-plan-vnedreniya-vaktsiny-ot-koronavirusa.html

Грузия в ожидании поступления сразу трех видов вакцины от коронавируса, до этого она должна подготовить соответствующие условия для начала вакцинации

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Грузия работает над планом внедрения вакцины от коронавируса, чтобы пройти все те этапы, которые нужны для ее получения, заявила на брифинге замглавы Минздрава страны Тамар Габуния.

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По ее словам, нужно пройти целый ряд процедур для того, чтобы страна смогла получить вакцину. Как отметила Габуния, на данный момент Грузия рассматривает возможность ввоза всех трех вакцин Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Все эти вакцины получили авторизацию регулирующих организаций Европы.

"Готовится план внедрения вакцины, формализация которой, думаю, произойдет до конца следующей недели, и все те этапы, которые мы должны пройти для получения вакцины, будут осуществлены", – заявила Габуния.

Определены и приоритетные группы для вакцинации. В первую очередь – это пожилые люди.

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До тех пор, пока вакцина от коронавируса дойдет до Грузии, в стране активно применяют препарат ремдесивир в лечении ковид-инфицированных пациентов. По последним данным, в Грузии запрос на применение данного препарата был сделан в отношении 29 пациентов.

По словам Габуния, медики с большой осторожностью назначают этот препарат, поскольку пациенты должны удовлетворять определенным критериям, чтобы получить назначение.

Как отметила Габуния, состояние всех этих 29 пациентов удовлетворительное, однако насколько это связано с эффектом, полученным от ремдесивира, пока сказать невозможно.

Габуния также сообщила, что показатель положительности тестов на коронавирус составляет 11%. Когда данный показатель превышает 5% – это означает, что распространение инфекции довольно интенсивное и инфицировано намного больше человек, чем выявляется в результате тестирования. Специалисты ждут увеличения случаев после 10 января из-за смягчения ограничений на новогодние праздники.

От нового штамма, который уже появился в Грузии, и новой волны инфекции никто не застрахован, отметил Габуния, добавив, что соблюдение превентивных мер – лучшая защита от вируса.

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 800 новых случаев коронавируса.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. С начала пандемии в Грузии общее число зараженных достигло более 233 тысяч, скончались 2 666.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (576)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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