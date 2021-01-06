Для беременных грипп опаснее коронавируса – грузинские эпидемиологи призывают к вакцинации

Вакцинация от гриппа в этом сезоне проходит более активно, чем в прошлые годы. Прививки сделали уже 211 тысяч человек, и в запасе еще 23 тысячи доз вакцины

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе еще раз призвал беременных женщин привиться от гриппа.

Национальный центр контроля заболеваний: в Грузии все еще нет гриппа>>

Как заявил Имнадзе на брифинге, грипп для них опаснее коронавируса.

"Сезон все еще продолжается. В Грузии, как и в абсолютно большинстве стран Европы, грипп не активен. Во многих европейских странах введен локдаун, и это действует. Все ходят в масках, соблюдают дистанцию. Именно такая защита действует и от гриппа. Однако беременных я и сегодня призываю к вакцинации от гриппа, поскольку грипп для них более опаснее, чем коронавирус", – заявил Имнадзе.

По словам эпидемиолога, в Грузии прививку от гриппа сделали 211 тысяч человек и осталось более 23 тысяч доз вакцины.

Специалисты также советуют обязательно сделать прививку и тем, кто переболел коронавирусом.

Обычно вирус гриппа в Грузии появляется в ноябре и достигает своего пика в декабре-январе. Что касается превентивных мер против гриппа, то они такие же, как и в случае коронавируса, – частое мытье рук, соцдистанция и ношение масок. Отличие заключается в том, что против гриппа есть вакцина и конкретные лекарства, а против коронавируса нет ни того, ни другого.

Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В прошлом году приобретено уже 100 тысяч, из которых неиспользованной осталась лишь малая часть.