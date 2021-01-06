19:55 06 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0625
  • 100 RUB4.4336
  • USD3.3074
Поиск
Больничная палата

В Батуми от коронавируса скончалась 22-летняя пациентка

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (577)
290 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210106/250551362/V-Batumi-ot-koronavirusa-skonchalas-22-letnyaya-patsientka.html

Врачи утверждают, что девушка поступила к ним уже с серьезно поврежденными легкими, ее состояние ухудшалось с каждым днем, не помог и аппарат искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Батуми (Аджария) в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась 22-летняя пациентка, сообщает телекомпания Imedi.

Девушка была госпитализирована в Международный госпиталь 12 декабря. По словам врачей, у пациентки наблюдалась двусторонняя пневмония и ее состояние серьезно ухудшилось за несколько дней. У нее в момент поступления в клинику уже был высокий индекс повреждения легких и затрудненное дыхание. 26 декабря пациентку подключили к аппарату искусственного дыхания, но это не помогло.

Как отмечают в клинике, врачи проходили постоянные консультации с ведущими медиками как внутри страны, так и за ее пределами, но спасти девушку не удалось. Пациентка скончалась 6 января в 12:00.

За минувшие сутки жертвами коронавируса в Грузии стали 20 пациентов, а с начала пандемии 2 666 человек.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (577)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лесные пожары в Западной Грузии. Пожарные спасатели на тушении пожара
Борьба с огнем в Самегрело: как пожарные-спасатели ликвидируют очаги огня - фото
Новый год преобразил Кутаиси: новогодняя иллюминация и главная елка - видео
Новый год преобразил Кутаиси: праздничная иллюминация в городе - видео
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться