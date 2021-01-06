В Батуми от коронавируса скончалась 22-летняя пациентка

Врачи утверждают, что девушка поступила к ним уже с серьезно поврежденными легкими, ее состояние ухудшалось с каждым днем, не помог и аппарат искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Батуми (Аджария) в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась 22-летняя пациентка, сообщает телекомпания Imedi.

Девушка была госпитализирована в Международный госпиталь 12 декабря. По словам врачей, у пациентки наблюдалась двусторонняя пневмония и ее состояние серьезно ухудшилось за несколько дней. У нее в момент поступления в клинику уже был высокий индекс повреждения легких и затрудненное дыхание. 26 декабря пациентку подключили к аппарату искусственного дыхания, но это не помогло.

Как отмечают в клинике, врачи проходили постоянные консультации с ведущими медиками как внутри страны, так и за ее пределами, но спасти девушку не удалось. Пациентка скончалась 6 января в 12:00.

За минувшие сутки жертвами коронавируса в Грузии стали 20 пациентов, а с начала пандемии 2 666 человек.