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Грузинский международный биометрический паспорт

Грузия ухудшила свои позиции в рейтинге Индекса паспортов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210106/250551670/Gruziya-ukhudshila-svoi-pozitsii-v-reytinge-Indeksa-pasportov.html

При подсчете рейтинга той или иной страны за основу берется свобода передвижения ее граждан по миру. На сегодняшний день граждане Грузии могут ездить без виз в 115 стран

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Международная компания Henley & Partners опубликовала обновленный индекс ценности мировых паспортов, где Грузия оказалась на 51 месте.

При составлении списка учитываются такие показатели, как свобода передвижения и количество государств, в которые обладатель паспорта конкретной страны может путешествовать без визы.

Стойка регистрации пассажиров - Тбилисский международный аэропорт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В этот раз Грузия опустилась на четыре позиции в Индексе мировых паспортов, в прошлом году она была на 47-м месте. По состоянию на данное время, граждане Грузии могут путешествовать без визы в 115 стран мира.

Обладателем самого "сильного" паспорта в мире, позволяющего посещать другие страны совсем без визы или с получением ее по прибытии, вновь признана Япония. В тройке лидеров также Сингапур и Германия.

Что касается соседних Грузии стран, то Азербайджан занимает 76 место, Армения – 80 место, а Россия опередила Грузию на одну строчку, заняв 50 место.

Henley & Partners выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции. Henley & Partners привлекла более 8 миллиардов долларов в экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы.

Теги:
Рейтинг, Грузинский паспорт, Грузия


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