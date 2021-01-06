Израиль ужесточает ограничения – посольство Грузии предупреждает соотечественников

В связи с тяжелой эпидситуацией Израиль ужесточил ограничения и с 8 января полностью закрывает страну для иностранцев

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле предупреждает всех сограждан, проживающих в данной стране, об ужесточении ограничений.

Как сообщается на странице дипведомства Грузии в Facebook, карантинные ограничения, введенные в Израиле с 27 декабря, ужесточатся с 8 января, и страна полностью закрывается на две недели.

Запрещено отдаляться от дома больше чем на один километр. В закрытых пространствах запрещается собрание пяти и более человек, а в открытых – более десяти.

Функционирование прекращают школы и детские сады. Ограничивается движение городского (50%) и междугороднего транспорта.

"Исходя из утвержденных правил, просим учесть существующее ограничение на Рождественскую ночь в городе Вифлееме. Ограничения также коснулись пересечения границ Израиля и работы аэропортов. Полеты будут допущены только в неотложных случаях. Рейсы осуществятся для тех, кто купил билет до начала карантина (то есть до 8 января – ред.)", – говорится в сообщении.

Пассажиры, которые прибудут в Израиль из стран с высоким риском распространения коронавируса, пройдут обязательный карантинный период. Покинуть его они смогут только в случае отрицательного результата теста на коронавирус.

В Израиле с начала пандемии выявлено более 459 тысяч случаев коронавируса. Более 3,4 тысячи человек скончались. За минувшие сутки в Израиле выявили 3 296 случаев, скончались двое.