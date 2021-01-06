Премьер Грузии поздравил армян с Рождеством и Крещением

Армянская апостольская церковь отмечает Рождество на день раньше православных христиан – 6 января. В этот же день армяне отмечают и Крещение Господне

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил армян с Рождеством и Крещением, сообщает пресс-служба правительства.

Особые поздравления Гахария адресовал этническим армянам, проживающим в Грузии, отметив, что они вносят большой вклад в строительство грузинской государственности.

"Поздравляю с Рождеством и Крещением паству армянской церкви. Особо хочу поздравить этнических армян, наших граждан, проживающих в Грузии, которые вносят большой вклад в строительство нашего государства. Желаю вам здоровья, мира и благополучия", – говорится в поздравительном письме Гахария.

Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение.