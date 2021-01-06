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Армянская церковь Сурб Геворг и старый Тбилиси - район Кала убани

Премьер Грузии поздравил армян с Рождеством и Крещением

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210106/250552229/Premer-Gruzii-pozdravil-armyan-s-Rozhdestvom-i-Krescheniem.html

Армянская апостольская церковь отмечает Рождество на день раньше православных христиан – 6 января. В этот же день армяне отмечают и Крещение Господне

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил армян с Рождеством и Крещением, сообщает пресс-служба правительства.

Особые поздравления Гахария адресовал этническим армянам, проживающим в Грузии, отметив, что они вносят большой вклад в строительство грузинской государственности.

"Поздравляю с Рождеством и Крещением паству армянской церкви. Особо хочу поздравить этнических армян, наших граждан, проживающих в Грузии, которые вносят большой вклад в строительство нашего государства. Желаю вам здоровья, мира и благополучия", – говорится в поздравительном письме Гахария.

Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение.

Теги:
Поздравление, армяне, Георгий Гахария, Грузия


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