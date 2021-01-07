Премьер-министр Грузии поздравил население страны с Рождеством

Георгий Гахария пожелал всей стране мира, добра, любви, процветания и веры в лучшее будущее. С Рождеством жителей Тбилиси поздравил и мэр столицы Каха Каладзе

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил православное население страны с Рождеством Христовым и пожелал всем здоровья, мира, благополучия, продвижения.

"Поздравляю с Рождеством! Рождество Христово связано с верой, спасением и надеждой на лучшее будущее, поэтому хочу всей стране пожелать быстрого преодоления существующих сегодня вызовов, лучший завтрашний день, продвижение и целостность. Любовь, доброта и забота друг о друге являются основной силой для победы. Желаю вам здоровья, мира и благополучия", – говорится в рождественском поздравлении премьер-министра Грузии.

С Рождеством граждан поздравил и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Поздравляю Грузию с праздником надежды, доброты, любви – Рождеством! Пусть Господь дарует каждой семье здоровье, мир и благополучие, а нашей стране – целостности и продвижения", – написал на собственной странице в Facebook Каладзе.