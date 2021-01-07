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Эпидемия коронавируса - парень со смартфоном в капюшоне и в маске

В Грузии за сутки выявили 1612 случаев заражения COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (579)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210107/250555714/V-Gruzii-za-sutki-vyyavili-1612-sluchaev-zarazheniya-COVID-19.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 28 человек , из ковид-клиник страны выписаны 419 пациентов

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 612. Скончались 28 человек.

На снимке с помощью электронного микроскопа виден новый коронавирус
© AP Photo / NIAID-RML
Еще одно явление коронавируса – нигерийский штамм

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 235 491 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 419 человек, с начала пандемии вылечились 223 695 пациентов. Скончались 2 694.

За минувшие сутки в стране проведено 15 492 теста, 9 084 – на антиген и 6 408 – ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 491 человек, в стационарах – 3 998, в ковид-гостиницах – 742.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (579)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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