"С нами Господь!" – Илия II поздравил Грузию с Рождеством

В ночь на 7 января во всех православных храмах Грузии прошло праздничное рождественское богослужение

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил православных верующих с Рождеством и благословил народ после богослужения.

Рождество в Грузии: пандемия внесла коррективы в традиции праздника>>

Грузинская Православная Церковь отмечает Рождество Христово 7 января. Праздничное богослужение во всех храмах страны начались накануне с 23:00 и длились всю ночь. Главное богослужение состоялось в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба, где его провел сам Илия Второй

"С нами Господь. Поздравляю с Рождеством. Пусть Бог даст вам унести с собой из этого храма огромную благодать. Да благословит Всевышний вас, Грузию и весь мир", – заявил Патриарх.

В связи с пандемией коронавируса службы состоялись с соблюдением всех мер безопасности.

Из-за коронавируса на этот раз в Грузии не состоится традиционное шествие "Алило", но священнослужители объедут улицы Тбилиси колонной автомобилей и поздравят население с праздником.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января, по решению правительства, также были сняты ограничение на передвижение после девяти часов вечера.