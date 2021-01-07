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Католикос Патриах Всея Грузии Илия Второй. Рождественская Служба

"С нами Господь!" – Илия II поздравил Грузию с Рождеством

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Sputnik Грузия
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В ночь на 7 января во всех православных храмах Грузии прошло праздничное рождественское богослужение

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил православных верующих с Рождеством и благословил народ после богослужения.

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Грузинская Православная Церковь отмечает Рождество Христово 7 января. Праздничное богослужение во всех храмах страны начались накануне с 23:00 и длились всю ночь. Главное богослужение состоялось в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба, где его провел сам Илия Второй

"С нами Господь. Поздравляю с Рождеством. Пусть Бог даст вам унести с собой из этого храма огромную благодать. Да благословит Всевышний вас, Грузию и весь мир", – заявил Патриарх.

В связи с пандемией коронавируса службы состоялись с соблюдением всех мер безопасности.

Из-за коронавируса на этот раз в Грузии не состоится традиционное шествие "Алило", но священнослужители объедут улицы Тбилиси колонной автомобилей и поздравят население с праздником.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января, по решению правительства, также были сняты ограничение на передвижение после девяти часов вечера.



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