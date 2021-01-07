Повышенная угроза заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 15 492 теста на коронавирус и выявили 1 612 новых случаев заражения, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 670 за сутки. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Новые случаи COVID-19
|Аджария
|118
|Имерети
|257
|Квемо Картли
|106
|Шида Картли
|107
|Гурия
|29
|Самегрело - Земо Сванети
|145
|Кахети
|85
|Мцхета-Мтианети
|56
|Самцхе-Джавахети
|25
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|14
На данный момент в Грузии 9 076 активных случаев коронавируса, из них 3 898 лечатся в больницах, 742 человека находятся в ковид-гостиницах, а 4 436 пациентов лечатся дома.
Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 856, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 275 человек.
Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных превышает 235 тысяч.