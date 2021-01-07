Повышенная угроза заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 15 492 теста на коронавирус и выявили 1 612 новых случаев заражения, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 670 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

Регион Новые случаи COVID-19 Аджария 118 Имерети 257 Квемо Картли 106 Шида Картли 107 Гурия 29 Самегрело - Земо Сванети 145 Кахети 85 Мцхета-Мтианети 56 Самцхе-Джавахети 25 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 14

На данный момент в Грузии 9 076 активных случаев коронавируса, из них 3 898 лечатся в больницах, 742 человека находятся в ковид-гостиницах, а 4 436 пациентов лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 856, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 275 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных превышает 235 тысяч.