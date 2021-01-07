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Эпидемия коронавируса - пожилая женщина в маске

Повышенная угроза заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (580)
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Sputnik Грузия
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Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 15 492 теста на коронавирус и выявили 1 612 новых случаев заражения, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 670 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

 Регион  Новые случаи COVID-19
 Аджария  118
 Имерети  257
 Квемо Картли  106
 Шида Картли  107
 Гурия  29
 Самегрело - Земо Сванети  145
 Кахети  85
 Мцхета-Мтианети  56
 Самцхе-Джавахети  25
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  14

На данный момент в Грузии 9 076 активных случаев коронавируса, из них 3 898 лечатся в больницах, 742 человека находятся в ковид-гостиницах, а 4 436 пациентов лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 856, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 275 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных превышает 235 тысяч.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (580)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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