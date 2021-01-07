Традиционное "Алило" состоялось в Грузии в новом формате

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Из-за пандемии коронавируса традиционное рождественское шествие "Алило" в этом году состоялось иначе – на этот раз священнослужители поздравили население автомобильным шествием, песнопениями и окроплением святой водой.

Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.

В этом году священнослужители сначала собрались на площади Республики, где устроили автомобильное шествие по улицам Тбилиси. На машинах были установлены динамики - во время шествия было слышно песнопение, а священники окропляли улицы столицы.

На площади Республики также была установлена специальная палатка, где каждый желающий мог принести сюда пожертвования. После сортировки пожертвования распределяются по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Рождественские подарки. В Столице Грузии проходит шествие "Алило"

История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главной его целью является благотворительность.