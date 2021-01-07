Протестующие парализовали движение на трассе Тбилиси-Рустави

Акцию протеста устроили жители поселка Поничала, чтобы обратить внимание на проблемы с газоснабжением в этом районе

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Жители столичного пригорода Поничала в четверг вечером перекрыли центральную скоростную автомагистраль, связывающую Тбилиси с Рустави, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Протестующие заявляют, что уже три дня жителям Поничала не подается природный газ. По их информации, без газа на данный момент остались примерно 1000-1200 семей.

Участники акции требовали встречи с представителями газораспределительной компании Tbilisi Energy.

Автомобильное передвижение было парализовано из Рустави в направлении Тбилиси. Это вызвало недовольство водителей, поскольку в стране с 21:00 действует запрет на передвижение. Между несколькими водителями и участники акции произошла словесная и физическая перепалка.

На место прибыла полиция, после чего автомобильное движение было восстановлено.

Движение на автомагистрали было парализовано примерно полчаса.