"Прислушивайтесь к советам врачей" – Илия II обратился к жителям Грузии

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Проблемы, которые пандемия принесла миру сегодня, были вызваны с позволения Бога, говорится в рождественском послании Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II.

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Православные Грузии в четверг празднуют один из самых больших христианских праздников - Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. Патриарх провел службу в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба в Тбилиси.

"К сожалению, сегодня жизнь как в нашей стране, так и во всем мире становится похожей на Вавилон и Ниневию. Поощряются несдержанность, блуд, клевета, ложь, разврат, аморальность, оскорбление чувств верующих, атеизм, а быть последователем этих действий считается образцом для подражания. Пока мы живем в зависти, ненависти, страхе и осуждении и ищем только то, что нравится нашему земному "Я", мы будем бессильны стать обитателями Небес, но для Бога все возможно, и чудо, совершенное Ионой, может быть совершено в любой человеческой жизни", - сказано в эпистоле.

Мы открываем дверь в Новый год, перед нами неизвестное и до сих пор нетронутое время, отмечено в эпистоле.

"Как легко начать новую жизнь! Главное иметь покаяние и научиться быть благодарным Господу, быть благодарным за дар жизни, быть благодарным за радость и страдание, за счастье и боль, за здоровье и немощь, потому что, если мы посмотрим духовно, все это дано только для нашего же блага", - говорится в эпистоле.

Как отмечает Патриарх, Бог обучает нас по-разному, поэтому мы должны благодарить Его за все.

"Проблемы, которые пандемия принесла миру сегодня, были вызваны с позволения Бога. Странная природа вируса заставляет людей подчиняться определенным правилам. Это необходимо, но также необходимо, чтобы каждый из нас был ближе к Богу, потому что никто не знает, что принесет завтрашний день… Так что нам следует быть умеренными, мы также должны прислушиваться и к советам врачей, но самое главное - соблюдать Божьи заповеди и жить перед ним добродетельной жизнью", - говорится в эпистоле.

В своем послании Католикос-Патриарх обратился ко всем национальностям, проживающим в Грузии, а также к соотечественникам за рубежом.

"Следуйте Вифлеемской звезде, пусть ее сияние наполнит и наши души Божьей благодатью, и мы станем чистым источником в пространстве, через которое мы должны пройти в нашей земной жизни", - говорится в эпистоле.