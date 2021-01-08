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Прохожие на улицах в масках - эпидемия коронавируса. Сухой мост

В Грузии за сутки выявили 537 случаев заражения коронавирусом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (582)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 34 человека, из ковид-клиник страны выписаны 494 пациента

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 537. Скончались 34 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 236 028 случаев заражения.

Патриархия Грузии. Вход в здание
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 494 человека, с начала пандемии вылечились 224 189 пациентов. Скончались 2 728.

За минувшие сутки в стране проведено 5 265 тестов: 1 945 – на антиген и 3 320 – ПЦР-тестов.

В карантине в настоящее время находятся 508 человек, в стационарах – 3 867, в ковид-гостиницах – 762.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (582)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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