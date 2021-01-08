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Прохожие на улицах в масках - эпидемия коронавируса. Носильщик с тележкой

Ковид-география Грузии – ситуация в регионах улучшается

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (584)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210108/250563193/Kovid-geografiya-Gruzii--situatsiya-v-regionakh-uluchshaetsya.html

В настоящее время в Грузии состояние 897 пациентов расценивается как тяжелое, из них 299 человек подключены к аппарату ИВЛ

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Из 537 новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки наибольшее число вновь выявлено в Тбилиси, в регионах ситуация получше, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

За последние сутки в Грузии провели 5 265 тестов на коронавирус, 3 320 из которых ПЦР, а 1 945 на антигены.

По регионам случаи распределились следующим образом:

Регион Число подтвержденных случаев
Тбилиси 290
Аджария 47
Шида Картли 46
Имерети 44
Кахети 35
Самегрело-Земо Сванети 31
Квемо Картли 15
Мцхета-Мтианети 15

Самцхе-Джавахети

 8

Гурия

 6

Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети

 0

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 9 085 активных случаев коронавируса, из которых 3 867 пациентов проходят лечение в клиниках, 762 - находятся в ковид-гостиницах, 4 456 лечатся на дому.

Состояние 897 пациентов расценивается как тяжелое, из них 299 человек подключены к аппарату ИВЛ.

В самоизоляции находятся 22 750 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 236 028 случаев, выздоровели 224 189 человек, скончались 2 728, из них 34 за последние сутки.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (584)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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