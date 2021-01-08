Ковид-география Грузии – ситуация в регионах улучшается

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Из 537 новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки наибольшее число вновь выявлено в Тбилиси, в регионах ситуация получше, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
За последние сутки в Грузии провели 5 265 тестов на коронавирус, 3 320 из которых ПЦР, а 1 945 на антигены.
По регионам случаи распределились следующим образом:
|Регион
|Число подтвержденных случаев
|Тбилиси
|290
|Аджария
|47
|Шида Картли
|46
|Имерети
|44
|Кахети
|35
|Самегрело-Земо Сванети
|31
|Квемо Картли
|15
|Мцхета-Мтианети
|15
|
Самцхе-Джавахети
|8
|
Гурия
|6
|
Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети
|0
В настоящее время в Грузии зарегистрировано 9 085 активных случаев коронавируса, из которых 3 867 пациентов проходят лечение в клиниках, 762 - находятся в ковид-гостиницах, 4 456 лечатся на дому.
Состояние 897 пациентов расценивается как тяжелое, из них 299 человек подключены к аппарату ИВЛ.
В самоизоляции находятся 22 750 человек.
Всего с начала пандемии в стране выявлено 236 028 случаев, выздоровели 224 189 человек, скончались 2 728, из них 34 за последние сутки.