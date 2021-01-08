16:37 08 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0713
  • 100 RUB4.4824
  • USD3.3001
Поиск
Патриархия Грузии

У секретаря-референта Илии II подтвердился коронавирус

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (584)
81 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210108/250563601/U-sekretarya-referenta-Ilii-II-podtverdilsya-koronavirus.html

Это не первый случай коронавируса в Патриархии Грузии – ранее инфекция была выявлена у владыки Антона (Булухия), который является митрополитом грузинских районов Вани и Багдати

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. У секретаря-референта Католикоса-Патриарха Грузии Илии II Шорены Тетруашвили подтвердился коронавирус, об этом сообщает служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.

Патриархия Грузии. Вход в здание
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Коронавирус в Патриархии Грузии: кто заразился опасной инфекцией?

"Как известно общественности, секретарю-референту Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II был проведен PCR-тест, по результатам которого у нее подтвердился коронавирус", – сообщается на странице службы.

На данный момент Тетруашвили чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

Как сообщает телеканал Imedi, Тетруашвили на днях проводила встречу с Патриархом при соблюдении всех необходимых регуляций.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 537. В карантине в настоящее время находятся 508 человек, в стационарах – 3 867, в ковид-гостиницах – 762.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (584)
Теги:
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, Коронавирус COVID-2019, Патриархия Грузии


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба
Рождественская служба в храме Самеба - фото верующих в масках
Первая Рождественская литургия прошла в Главном храме ВС РФ
Первая Рождественская литургия прошла в Главном храме ВС РФ
Какие зарплаты у работающих в Грузии - данные статистики
Какие зарплаты у работающих в Грузии – данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться