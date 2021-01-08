У секретаря-референта Илии II подтвердился коронавирус

Это не первый случай коронавируса в Патриархии Грузии – ранее инфекция была выявлена у владыки Антона (Булухия), который является митрополитом грузинских районов Вани и Багдати

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. У секретаря-референта Католикоса-Патриарха Грузии Илии II Шорены Тетруашвили подтвердился коронавирус, об этом сообщает служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.

"Как известно общественности, секретарю-референту Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II был проведен PCR-тест, по результатам которого у нее подтвердился коронавирус", – сообщается на странице службы.

На данный момент Тетруашвили чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

Как сообщает телеканал Imedi, Тетруашвили на днях проводила встречу с Патриархом при соблюдении всех необходимых регуляций.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 537. В карантине в настоящее время находятся 508 человек, в стационарах – 3 867, в ковид-гостиницах – 762.