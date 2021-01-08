В Аджарии 39 семей экомигрантов получили квартиры

На данный момент в муниципалитете Хелвачаури в жилой площади нуждаются еще около 70 семей экомигрантов

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Квартиры в социальном доме, построенном мэрией Хелвачаурского муниципалитета (регион Аджария), передали 39 семьям, пострадавшим во время стихийного бедствия, сообщает Adjara TV.

Строительство социального дома обошлось местным властям в сумму в размере до трех миллионов лари (900 тысяч долларов). Это четвертый по счету дом для экомигрантов в Хелвачаури. С 2015 года по сей день мэрия в сумме обеспечила квартирами 112 семей.

"Мы – семья, проживающая в селе Капрешуми в районе Хелвачаури. В июле 2016 года в результате проливных дождей, которые длились в течение месяца, был затоплен наш жилой дом. Мы жили в съемной квартире приблизительно 3,5 года. Нам обещали, что передадут четырехкомнатную квартиру на семью из семи человек. После долгих ожиданий мы ее получили", – сказал один из экомигрантов Тариел Горгиладзе.

На данный момент в муниципалитете в жилой площади нуждается 70 семей экомигрантов.

В процессе передачи квартир принимали участие председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Хелвачаурского муниципалитета Джумбер Вардманидзе. По информации Рижвадзе, социальная политика и помощь каждой семье экомигрантов имеет особую важность для правительства Грузии. За последние четыре года квартиры получили более 500 семей.