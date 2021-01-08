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В Грузии коронавирус подтвердился у четырех заключенных в гражданской клинике

© photo: Sputnik / Mikhail Turgiev
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (585)
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Все контакты инфицированных были проверены посредством экспресс-тестов на антигены, за ними наблюдают медики

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. В клинике гражданского сектора COVID-19 подтвержден у четырех заключенных из 46, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Грузии.

"Состояние всех инфицированных стабильное. Они находятся под наблюдением медиков и получают соответствующую медпомощь в клинике гражданского сектора", – отмечено в сообщении.

По информации Службы, 6 января было проведено ПЦР-тестирование 46 заключенных. Среди них – недавно задержанные обвиняемые, а также осужденные, переведенные из различных пенитенциарных учреждений в специализированную часть клиники в результате проявления у них подозрительных симптомов.

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Результаты тестов стали известны 7 января.

Двое инфицированных – осужденные пенитенциарного учреждения №15, один – из тюрьмы №17.

Коронавирус выявлен у обвиняемого, которого недавно задержали. Он переведен в клинику из карантинной зоны пенитенциарного учреждения №8. Сообщается, что с остальным контингентом в тюрьме он не контактировал. В частности, в целях превенции вируса обвиняемому провели ПЦР-тест после того, как завершился карантинный период. После выявления вируса его перевели в гражданскую клинику, а 6 января ему провели повторное тестирование и тест вновь был положительный.

Все контакты инфицированных были проверены посредством экспресс-тестов на антигены. Несмотря на то, что все результаты тестов были отрицательными, заключенные находятся под наблюдением врачей и в случае необходимости получат соответствующую помощь, предусмотренную медицинским протоколом.

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Специальная пенитенциарная служба отмечает, что каждый такой подозрительный случай обязательно будет перепроверен и всем заключенным будут предоставлены соответствующие услуги.

Кроме того Служба подчеркивает, что ситуация в пенитенциарных учреждениях находится под контролем и у заключенных и их семей нет причин для беспокойства.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (585)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019


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