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Беременная женщина

Беременные звезды Грузии, которые ждут ребенка в 2021 году

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Светская хроника (399)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210109/250544933/Beremennye-zvezdy-Gruzii-kotorye-zhdut-rebenka-v-2021-godu.html

Минувший год был не простой, но плодотворный, поэтому в 2021 году на свет появятся чудные создания во многих семьях, в том числе и у знаменитостей Грузии

Для многих 2020 год был угнетающим и сложным. Но некоторым он принес поистине хорошую весть о беременности и будущем появлении на свет новой жизни. Ведь, действительно, это именно та новость, которая способна перекрыть любую неприятность и подарить главное – надежду на будущее.

Sputnik Грузия рассказывает о знаменитых парах, которые в 2021 году ждут пополнения.

Иоане и Кристина Багратион-Мухранели

Счастливую весть в 2020 году о рождении ребенка получили Иоане Багратион-Мухранели и Кристина Багратион-Мухранели. Пара ждет наследника испанского короля Альфонсо XII в начале 2021 года.

Kristine and I are delighted to announce we are expecting our first child early in 2021. We wish you a Merry Christmas...

Опубликовано Hrh Prince Juan De Bagration-Mukhrani Суббота, 26 декабря 2020 г.

Принц Иоане является внуком принцессы Марии де лас Мерседес Баварской и Бурбон, которая была внучкой короля Альфонсо XII. Принц является членом царской семьи Грузии Багратиони. Принцу 43 года, а Кристине, бывшей модели, 31 год.

Руска Макашвили и Сандро Нижарадзе

Позитивная, веселая и всеми любимая актриса и телеведущая Руска Макашвили ждет второго ребенка в 2021 году.

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Публикация от Ruska makashvili (@russana18)

У актрисы уже есть сын Илья. Он родился в 2017 году в браке с регбистом Сандро Нижарадзе.

Арчил Сологашвили и Нуца Кавтарадзе

Актер Арчил Сологашвили и телеведущая Нуца Кавтарадзе ждут долгожданного ребенка.

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Публикация от Nutsa Kavtaradze (@nutsa.kavtaradze)

Пара поженилась восемь лет назад, и для них это вдвойне волнительная новость. Нуца и Арчил ждут появления мальчика в начале марта.

Георгий Кипшидзе и Анна Гасиева

Сын актера Зураба Кипшидзе, тоже актер Георгий Кипшидзе ждет ребенка в 2021 году.

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Публикация от Eny Eny (@eny_eeny)

Его третья жена Анна Гасиева беременна вторым малышом. Георгий на 20 лет старше Анны, у них уже есть сын Космо.

Кети Топурия и Лев Деньгов

Кети Топурия и ее второй супруг Лев Деньгов также ждут малыша.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Топурия воспитывает пятилетнюю дочь Оливию от предыдущего брака со Львом Гейхманом. А Деньгов был женат дважды.

Темы:
Светская хроника (399)


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