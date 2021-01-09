03:03 10 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0428
  • 100 RUB4.4384
  • USD3.3035
Поиск
Грузинский советский актёр театра и кино Кахи Давидович Кавсадзе

Кто из известных грузин переболел коронавирусом в 2020 году?

© photo: Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (592)
73 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210109/250568854/Kto-iz-izvestnykh-gruzin-perebolel-koronavirusom-v-2020-godu.html

От COVID-19 не спасают ни слава, ни деньги, ни положение в обществе, ни влиятельность. Лучшими врагами инфекции остаются простые и легко выполнимые вещи – маска, соцдистанция, гигиена

В минувшем году это коварное заболевание не обошло стороной и известных грузин. Sputnik Грузия рассказывает, кто и как победил коронавирус в 2020 году.

Кахи Кавсадзе

Знаменитый грузинский актер театра и кино 85-летний Кахи Кавсадзе смог побороть коронавирус. Поклонники его таланта в соцсети очень переживали за актера.

Народный артист Грузинской ССР Кахи Кавсадзе в роли Дон Кихота
© photo: Sputnik / Галина Кмит
Народный артист Грузинской ССР Кахи Кавсадзе в роли Дон Кихота

Его из больницы выписали 14 декабря. Кахи Кавсадзе был госпитализирован в Первую университетскую клинику 28 ноября. Уже на следующий день ему диагностировали COVID-19. Был инфицирован также брат актера Имери Кавсадзе.

Нодико Татишвили

Грузинскому певцу Нодико Татишвили диагностировали коронавирус в ноябре. Он перенес инфекцию бессимптомно и лечился дома.

ნოდიკო ტატიშვილი
Photo: Nodiko Tatishvili / FB
Певец Нодико Татишвили

Популярный эстрадный исполнитель решил пройти тест на COVID-19 после контакта с одним из зараженных. По словам Татишвили, узнав о своем положительном тесте, он не покидал квартиру.

Автандил Абесламидзе

Грузинский певец, победитель третьего сезона популярного телешоу X-Factor Georgia Авто Абесламидзе из Батуми также переболел коронавирусом.

Автандил Абесламидзе
FB/ Автандил Абесламидзе
Автандил Абесламидзе

Его поклонники поддерживали артиста подбадривающими комментариями и просили в изоляции снимать побольше видео для ТикТок, которыми певец радует своих поклонников.

Шота Иаташвили

Известный грузинский поэт, писатель и переводчик Шота Иаташвили также перенес коронавирус в 2020 году.

Известный грузинский поэт и переводчик Шота Иаташвили
photo: Shota Iatashvili / FB
Известный грузинский поэт и переводчик Шота Иаташвили

Сначала у Иаташвили появилась температура, после чего он сразу перешел в самоизоляцию. 17 ноября писатель сделал тест, который дал положительный результат. Единственное, на что он жаловался, - это скачущая температура. Потом обнаружилась двусторонняя пневмония. Но все обошлось, и литератор выздоровел.

Ираклий Квирикадзе

Известный грузинский кинорежиссер, автор фильмов "Пловец" и "Кувшин" боролся с COVID-19 во время первой волны инфекции — апреле.

Режиссер Ираклий Квирикадзе
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
Режиссер Ираклий Квирикадзе

У режиссера сахарный диабет, проблемы с сердцем, возраст, поэтому за его состояние здоровья все волновались. "Это был кошмар" — именно так режиссер описал то время, пока ему приходилось бороться с инфекцией.

Ростом Чхеидзе

В ноябре грузинскому писателю и ученому Ростому Чхеидзе, инфицированному коронавирусом, пришлось лечиться в тюремной больнице.

Медицинский работник в клинике для зараженных коронавирусом
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Грузинскому писателю Ростому Чхеидзе пришлось лечиться от коронавируса в тюремной больнице
В кризисный период Чхеидзе понадобилась госпитализация, но из-за нехватки мест ему пришлось поменять несколько клиник. В итоге он оказался в тюремной больнице.

Все было, как в трагикомедии. В клинике его спрашивали, за что он сидит, но писатель не понимал, что у него спрашивают. Когда писатель понял, куда попал, пришло время выписки. Чхеидзе уже выходил из больницы, когда его попросили предоставить документы. Их у него не было, поднялся шум, его окружили, говоря, что заключенный сбегает. Ситуация разъяснилась, когда пришел врач. Чхеидзе точно никогда не забудет ноябрь 2020 года.

Зура Баланчивадзе

Телеведущий Зураб Баланчивадзе перенес коронавирус и вместе с братом лежал в клинике почти месяц.

Дневник "ковид-заключенного" - истории переболевших >>>

Он был очень активен в соцсети и рассказывал все детально о симптомах, течении заболевания, анализах. Он давал советы и поддерживал других инфицированных.

Тика Пацация

Модель, певица и телеведущая Тика Пацация также поборола коронавирус. Он боролась с инфекцией дома.

თიკა ფაცაცია
photo: Tika Patsatsia / FB
Телеведущая и певица Тика Пацация

По ее словам, она заразилась коронавирусом от члена семьи, который у нее гостил. Пацация жаловалась на сильную головную боль, температуру, быструю утомляемость. Она советовала всем зря ничего не принимать из препаратов, пить много воды и ходить.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (592)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисцы и Старый Новый год - продавец воздушных шаров
Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото
Взрыв в жилом доме в Аджарии - видео разрушений с места ЧП
Взрыв в жилом доме в Аджарии - видео разрушений с места ЧП
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться