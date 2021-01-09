Кто из известных грузин переболел коронавирусом в 2020 году?

От COVID-19 не спасают ни слава, ни деньги, ни положение в обществе, ни влиятельность. Лучшими врагами инфекции остаются простые и легко выполнимые вещи – маска, соцдистанция, гигиена

В минувшем году это коварное заболевание не обошло стороной и известных грузин. Sputnik Грузия рассказывает, кто и как победил коронавирус в 2020 году.

Кахи Кавсадзе

Знаменитый грузинский актер театра и кино 85-летний Кахи Кавсадзе смог побороть коронавирус. Поклонники его таланта в соцсети очень переживали за актера.

© photo: Sputnik / Галина Кмит Народный артист Грузинской ССР Кахи Кавсадзе в роли Дон Кихота

Его из больницы выписали 14 декабря. Кахи Кавсадзе был госпитализирован в Первую университетскую клинику 28 ноября. Уже на следующий день ему диагностировали COVID-19. Был инфицирован также брат актера Имери Кавсадзе.

Нодико Татишвили

Грузинскому певцу Нодико Татишвили диагностировали коронавирус в ноябре. Он перенес инфекцию бессимптомно и лечился дома.

Photo: Nodiko Tatishvili / FB Певец Нодико Татишвили

Популярный эстрадный исполнитель решил пройти тест на COVID-19 после контакта с одним из зараженных. По словам Татишвили, узнав о своем положительном тесте, он не покидал квартиру.

Автандил Абесламидзе

Грузинский певец, победитель третьего сезона популярного телешоу X-Factor Georgia Авто Абесламидзе из Батуми также переболел коронавирусом.

FB/ Автандил Абесламидзе Автандил Абесламидзе

Его поклонники поддерживали артиста подбадривающими комментариями и просили в изоляции снимать побольше видео для ТикТок, которыми певец радует своих поклонников.

Шота Иаташвили

Известный грузинский поэт, писатель и переводчик Шота Иаташвили также перенес коронавирус в 2020 году.

photo: Shota Iatashvili / FB Известный грузинский поэт и переводчик Шота Иаташвили

Сначала у Иаташвили появилась температура, после чего он сразу перешел в самоизоляцию. 17 ноября писатель сделал тест, который дал положительный результат. Единственное, на что он жаловался, - это скачущая температура. Потом обнаружилась двусторонняя пневмония. Но все обошлось, и литератор выздоровел.

Ираклий Квирикадзе

Известный грузинский кинорежиссер, автор фильмов "Пловец" и "Кувшин" боролся с COVID-19 во время первой волны инфекции — апреле.

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov Режиссер Ираклий Квирикадзе

У режиссера сахарный диабет, проблемы с сердцем, возраст, поэтому за его состояние здоровья все волновались. "Это был кошмар" — именно так режиссер описал то время, пока ему приходилось бороться с инфекцией.

Ростом Чхеидзе

В ноябре грузинскому писателю и ученому Ростому Чхеидзе, инфицированному коронавирусом, пришлось лечиться в тюремной больнице.

В кризисный период Чхеидзе понадобилась госпитализация, но из-за нехватки мест ему пришлось поменять несколько клиник. В итоге он оказался в тюремной больнице.

Все было, как в трагикомедии. В клинике его спрашивали, за что он сидит, но писатель не понимал, что у него спрашивают. Когда писатель понял, куда попал, пришло время выписки. Чхеидзе уже выходил из больницы, когда его попросили предоставить документы. Их у него не было, поднялся шум, его окружили, говоря, что заключенный сбегает. Ситуация разъяснилась, когда пришел врач. Чхеидзе точно никогда не забудет ноябрь 2020 года.

Зура Баланчивадзе

Телеведущий Зураб Баланчивадзе перенес коронавирус и вместе с братом лежал в клинике почти месяц.

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Он был очень активен в соцсети и рассказывал все детально о симптомах, течении заболевания, анализах. Он давал советы и поддерживал других инфицированных.

Тика Пацация

Модель, певица и телеведущая Тика Пацация также поборола коронавирус. Он боролась с инфекцией дома.

photo: Tika Patsatsia / FB Телеведущая и певица Тика Пацация

По ее словам, она заразилась коронавирусом от члена семьи, который у нее гостил. Пацация жаловалась на сильную головную боль, температуру, быструю утомляемость. Она советовала всем зря ничего не принимать из препаратов, пить много воды и ходить.