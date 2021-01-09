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Эпидемия коронавируса COVID 19 - медик у аппарата ИВЛ в больнице в реанимации

Ковид-география Грузии – ситуация снова ухудшилась

© REUTERS / CALLAGHAN O'HARE
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (587)
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Sputnik Грузия
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Тбилиси вновь остается самым опасным местом в плане ковид-заражения в стране, за ним теперь следует регион Имерети

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Из 2 058 случаев инфицирования коронавирусом, выявленных за последние сутки, 808 выявлено в Тбилиси и 363 в регионе Имерети, сообщает пресс-служба правительства.

Всего за последние сутки в Грузии было сделано 18 149 тестов на коронавирус. Пятерка лидеров по числу новых случаев такая: Тбилиси - 808 человек, в Имерети – 363, в Самегрело – Земо Сванети – 183, в Шида Картли – 165, а в Квемо Картли – 150.

Ситуация в остальных регионах страны выглядит следующим образом: Кахети – 131 новый случай, Аджария – 107, Мцхета–Мтианети – 63, Самцхе-Джавахети - 38, Гурия – 36, Рача Лечхуми и Квемо Сванети – 15.

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 10 592 активных случая коронавируса, из которых 3 867 пациентов проходят лечение в клиниках, 754 - находятся в ковид-гостиницах, 5 971 лечится на дому.

Состояние 847 пациентов расценивается как тяжелое, из них 265 человек подключены к аппарату ИВЛ. В самоизоляции находятся 22 518 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 238 086 случаев, выздоровели 224 718 человек, скончались 2 750, из них 22 за последние сутки.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (587)


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