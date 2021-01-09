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Люди передают друг другу купюры грузинской валюты лари различного номинала

Компенсация по безработице в Грузии: кому полагается и как получить

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (591)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210109/250572350/Kompensatsiya-po-bezrabotitse-v-Gruzii-komu-polagaetsya-i-kak-poluchit.html

Так грузинские власти уже помогли населению во время первой волны коронавируса, с 1 же января в стране началась выдача компенсаций пострадавшим во время второй вспышки пандемии

ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Выдача пособий по безработице для потерявших работу граждан Грузии в период введения ковид-ограничений началась с 1 января, но чтобы получить ее, надо соответствовать ряду требований.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Размер компенсации составляет 200 лари (60 долларов), и выдаваться по решению правительства она будет в течение шести месяцев.

Компенсацию могут получить официально трудоустроенные или в декрете, если они были трудоустроены в течение как минимум двух месяцев в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период с ноября 2020 года по февраль 2021 не получали зарплату в течение одного или более месяцев.

На компенсацию не могут расчитывать трудоустроенные в бюджетной организации, Национальном банке, регулирующих комиссиях и предприятиях, более половины акций которых принадлежат государству.

Все документы подает работодатель, который заполняет заявку на сайте службы доходов ежемесячно.

Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата в размере минимум 10 лари. Между тем каждый работник сможет найти себя в реестре получателей компенсации, зайдя на сайт www.rs.ge.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (591)


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