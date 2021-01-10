В Грузии за сутки выявили 1 143 случая заражения коронавирусом

За последние 24 часа от коронавируса скончались 23 человека, из ковид-клиник страны выписаны 617 пациентов

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 143. Скончались 23 человека.

Накануне число выявленных случаев в Грузии увеличилось на 2 058, скончались 22 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 239 229 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 617 человек, с начала пандемии вылечились 225 335 пациентов. Скончались 2 773. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

За минувшие сутки в стране проведено 11 155 тестов: 6 758 – на антиген и 4 397 – ПЦР-тестов.

В карантине в настоящее время находятся 452 человека, в стационарах – 3 894, в ковид-гостиницах – 746.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.