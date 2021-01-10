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Тбилисцы и Старый Новый год - мужчина в маске на фоне новогодних украшений

Ковид-география – в Тбилиси выявили несколько сотен новых инфицированных

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (595)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210110/250574663/Kovid-geografiya--v-Tbilisi-vyyavili-neskolko-soten-novykh-infitsirovannykh.html

На сегодняшний день в Грузии насчитывается 11 095 активных случаев COVID-19, состояние 837 пациентов расценивается как тяжелое, из них 261 подключен к аппарату ИВЛ

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Из 1 143 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки наибольшее число вновь выявлено в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства.

Статистика случаев по регионам выглядит следующим образом:

Регион Число подтвержденных случаев
Тбилиси 488
Имерети 143
Самегрело-Земо Сванети 138
Аджария 88
Квемо Картли 73
Шида Картли 64
Кахети 58
Мцхета-Мтианети 51

Гурия

 23

Самцхе-Джавахети

 16

Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети

 1

 

На сегодняшний день в Грузии насчитывается 11 095 активных случаев. 3894 человека проходят лечение в клиниках, 746 находятся в ковид-гостиницах, а 6 455 лечатся на дому.

На данном этапе состояние 837 пациентов расценивается как тяжелое, из них 261 подключен к аппарату ИВЛ.

Всего с момента начала пандемии в Грузии зафиксировано 239 229 случаев инфицирования, выздоровели 225 335 пациентов, скончались 2 773 человека.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (595)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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