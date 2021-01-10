Ковид-география – в Тбилиси выявили несколько сотен новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Из 1 143 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки наибольшее число вновь выявлено в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства.
Статистика случаев по регионам выглядит следующим образом:
|Регион
|Число подтвержденных случаев
|Тбилиси
|488
|Имерети
|143
|Самегрело-Земо Сванети
|138
|Аджария
|88
|Квемо Картли
|73
|Шида Картли
|64
|Кахети
|58
|Мцхета-Мтианети
|51
|
Гурия
|23
|
Самцхе-Джавахети
|16
|
Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети
|1
На сегодняшний день в Грузии насчитывается 11 095 активных случаев. 3894 человека проходят лечение в клиниках, 746 находятся в ковид-гостиницах, а 6 455 лечатся на дому.На данном этапе состояние 837 пациентов расценивается как тяжелое, из них 261 подключен к аппарату ИВЛ.
Всего с момента начала пандемии в Грузии зафиксировано 239 229 случаев инфицирования, выздоровели 225 335 пациентов, скончались 2 773 человека.