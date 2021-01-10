Ковид-география – в Тбилиси выявили несколько сотен новых инфицированных

На сегодняшний день в Грузии насчитывается 11 095 активных случаев COVID-19, состояние 837 пациентов расценивается как тяжелое, из них 261 подключен к аппарату ИВЛ

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Из 1 143 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки наибольшее число вновь выявлено в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства.

Статистика случаев по регионам выглядит следующим образом:

Регион Число подтвержденных случаев Тбилиси 488 Имерети 143 Самегрело-Земо Сванети 138 Аджария 88 Квемо Картли 73 Шида Картли 64 Кахети 58 Мцхета-Мтианети 51 Гурия 23 Самцхе-Джавахети 16 Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети 1

На сегодняшний день в Грузии насчитывается 11 095 активных случаев. 3894 человека проходят лечение в клиниках, 746 находятся в ковид-гостиницах, а 6 455 лечатся на дому.

На данном этапе состояние 837 пациентов расценивается как тяжелое, из них 261 подключен к аппарату ИВЛ.

Всего с момента начала пандемии в Грузии зафиксировано 239 229 случаев инфицирования, выздоровели 225 335 пациентов, скончались 2 773 человека.