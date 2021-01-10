Результаты всех 55 тестов, проведенных в Патриархии лицам, которые на днях контактировали с секретарем-референтом Патриарха, отрицательны

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II прошел тест на коронавирус, полученный ответ отрицательный, об этом заявил журналистам глава службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе.

Грузинское общество внимательно следит за состоянием здоровья Патриарха после того, как 8 января коронавирус диагностировали секретарю-референту Илии II Шорене Тетруашвили. Как сообщили в Патриархии, она чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

Как стало известно, результаты всех 55 тестов, проведенных в Патриархии накануне, также отрицательны.

Большинство тех, кому провели тестирование, на днях контактировали с секретарем-референтом Патриарха. Илия Второй виделся с инфицированной 4 января в день своего 88-летия.