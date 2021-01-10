15:18 10 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0428
  • 100 RUB4.4384
  • USD3.3035
Поиск
Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй

Илия II прошел тест на коронавирус

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (595)
22220
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210110/250574870/Iliya-II-proshel-test-na-koronavirus.html

Результаты всех 55 тестов, проведенных в Патриархии лицам, которые на днях контактировали с секретарем-референтом Патриарха, отрицательны

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II прошел тест на коронавирус, полученный ответ отрицательный, об этом заявил журналистам глава службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе.

Католикос Патриарх всея Грузии Илия Второй
© Sputnik / STRINGER
Коронавирус в Патриархии Грузии: что происходит со Святейшим?

Грузинское общество внимательно следит за состоянием здоровья Патриарха после того, как 8 января коронавирус диагностировали секретарю-референту Илии II Шорене Тетруашвили. Как сообщили в Патриархии, она чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

Как стало известно, результаты всех 55 тестов, проведенных в Патриархии накануне, также отрицательны.

Большинство тех, кому провели тестирование, на днях контактировали с секретарем-референтом Патриарха. Илия Второй виделся с инфицированной 4 января в день своего 88-летия.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (595)
Теги:
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, Патриархия Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисцы и Старый Новый год - продавец воздушных шаров
Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото
Взрыв в жилом доме в Аджарии - видео разрушений с места ЧП
Взрыв в жилом доме в Аджарии - видео разрушений с места ЧП
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться