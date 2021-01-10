"Грузины и евреи всегда жили в гармонии" - акция против антисемитизма прошла в Кутаиси

Правительство Грузии всегда должно адекватно и своевременно реагировать на такие выходки, заявил участник акции

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Акция против антисемитизма прошла в воскресенье в Кутаиси – представители гражданского сектора и правозащитники говорили о многовековой дружбе грузинского и еврейского народов.

Акция прошла на фоне скандала, связанного с содержанием проповеди митрополита Кутаисско-Гаенатской епархии Иоанна Гамрекели и последовавшими вслед за ней высказываниями диакона Троицкого собора в Кутаиси Илиа Каркадзе, которые были восприняты как оскорбительные для евреев.

У здания местного театра в Кутаиси собрались несколько десятков человек с флагами Грузии и Израиля.

"Антисемитизм чужд для Кутаиси. Этот город является классическим примером того, как грузины и евреи жили в гармонии на протяжении очень долгого времени. Мы считаем, что правительство Грузии всегда должно адекватно и своевременно реагировать на такие выходки", - заявил активист Хвича Вашакмадзе.

Ранее посол Израиля в Грузии Ран Гидор призвал власти страны осудить антисемитские выступления высокопоставленных священнослужителей ГПЦ.

"Как посол Израиля и как сын 91-летнего человека, пережившего Холокост, я призываю грузинское правительство громко и четко осудить ненавистные антисемитские выступления", — говорится в обращении.