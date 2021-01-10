Ковид-нарушения – МВД Грузии возобновило статистику выписанных штрафов

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 104 человека, которых застали на улице после девяти вечера

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. За минувшие сутки грузинские полицейские выявили 877 нарушений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 104 человека, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 773 человека. Накануне было зафиксировано 668 нарушений.

Всего с 30 ноября по 31 декабря было выявлено 24 953 факта нарушения ограничений. После чего в течение недели МВД не публиковало новые данные.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.