Директор инфекционной больницы: в Грузию завезут китайскую вакцину

Китайская вакцина превзойдет остальные, так как у местных ученых было больше времен на изучение вируса и они хорошо знакомы с его структурой, заявил врач

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Грузию могут ввести вакцину от коронавируса китайского производства, заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, китайская вакцина имеет довольно высокий рейтинг в мире. По его словам, Китай давно работает над созданием вакцины от коронавируса, поэтому с китайской вакциной "нужно считаться".

"Ходят разговоры о том, чтобы завести две вакцины - AstraZeneca и одну китайскую. У Китая пять вакцин, и мы говорим об одной из них. Я хочу вам сказать, что рейтинг китайских вакцин в мире довольно высок", - сказал Церцвадзе в эфире телеканала Formula

По его словам, китайская вакцина отличается высокой надежностью.

Церцвадзе заявляет, что не удивится, если китайская вакцина превзойдет остальные, так как у китайских ученых было больше времен на изучение вируса и они хорошо знакомы с его структурой. Нельзя забывать и тот факт, что именно в Китае появился этот вирус.

Что касается вакцин Pfizer и Moderna, Тенгиз Церцвадзе отметил, что эти вакцины не подходят для Грузии из-за логистических проблем.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 239 229 случаев заражения, вылечились 225 335 пациентов, скончались 2 773.

Первый случай заражения был зафиксирован 26 февраля.