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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Главный эпидемиолог Грузии призвал граждан не расслабляться

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (599)
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Sputnik Грузия
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Грузия миновала пик в конце ноября и в первую неделю декабря, но инфекция в Грузии все еще активно циркулирует, заявил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Несмотря на сокращение числа новых случаев заражения коронавирусом, пока нет причин для успокоения, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, инфекция в Грузии все еще циркулирует и довольно активно.

"Мы миновали пик в конце ноября и в первую неделю декабря, и с тех пор количество новых случаев стабильно и постепенно сокращается. Однако те показатели, которые есть сегодня - 1 143 случая, довольно высоки. Хотя ситуация стабилизируется, это не дает нам повода для спокойствия, потому что инфекция все еще серьезно циркулирует в стране", – сказал Гамкрелидзе журналистам.

Из-за высокого интереса общественности он также прокомментировал ковид-ситуацию в Патриархии.

Тенгиз Церцвадзе
photo : Government of Georgia / FB
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По словам Гамкрелидзе, несмотря на то что у Патриарха не было никаких симптомов, было принято решение сделать Илие II тест на наличие коронавируса.

"Да, я подтверждаю, что решение было принято вчера днем, несмотря на то, что Патриарха ничего не беспокоит с этой точки зрения, решение все же было принято из-за высокого общественного интереса, мы также считаем, что было необходимо его обследование. Патриарх был обследован, а также несколько высокопоставленных чиновников. К счастью, Патриарх не инфицирован", - сказал Амиран Гамкрелидзе.

Грузинское общество внимательно следит за состоянием здоровья Патриарха после того, как 8 января коронавирус диагностировали секретарю-референту Илии II Шорене Тетруашвили. Как сообщили в Патриархии, она чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

Как стало известно, результаты всех 55 тестов, проведенных в Патриархии накануне, также отрицательны.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (599)


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