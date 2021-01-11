Как коронавирус изменил грузинское образование в 2020 году?

Пандемия, дистанционка и онлайн-уроки. Рассказываем, какие слабые стороны образования вскрыл COVID-19, чему нас научил, какие проблемы создал и к каким вызовам подготовил

Еще весной 2020 года, когда мир только начал осознавать весь ужас и новую реальность пандемии коронавируса, те проблемы, с которыми столкнется планета, одними из самых уязвимых оказались ученики, студенты и школьники, а особенно младшеклассники. Для них на целый год в виртуальное пространство превратились школа, учителя, уроки и одноклассники.

Коронавирус изменил систему образования всех стран и, конечно же, Грузии. Весь мир перешел на онлайн-обучение, дом стал школой, компьютер – партой, доской и мелом, а перебои с Интернетом – страшным кошмаром.

Так, недавно еще считающиеся относительно неблизким будущим полное виртуальное обучение и цифровые технологии в учебном процессе, неожиданно стали обычными буднями сегодняшних школьников и студентов. И, как и следовало ожидать, пандемия COVID-19 вскрыла как сильные, так и слабые стороны дистанционного формата учебы.

Некоторые убедились в том, что альтернативы старому и традиционному методу обучения нет. Многие эксперты назвали т. н. дистанционку неэффективным и даже вредным для детей методом обучения. Но другого выхода в новой реальности не было.

Грузинские спортсмены в 2020 году завоевали на международной арене 145 медалей >>>

Именно поэтому с весны 2020 года Минобразования объявило о переходе школ и университетов на онлайн-обучение. Несмотря на трудности, перед которыми оказалась грузинская система образования, ей удалось обеспечить беспрерывное образование. Насколько оно было эффективным – это уже другой вопрос.

Так или иначе, антикризисные мероприятия, осуществленные властями в системе образования, получили высокую оценку со стороны международных организаций-партнеров, в частности, от Microsoft и Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD).

С помощью Microsoft для всех классов и школьных предметов были созданы и активизированы "виртуальные комнаты", а для педагогов и учеников – индивидуальные профили. На грузинский язык был переведен весь образовательный портал Microsoft Teams.

В Грузии в 2020 году удалось сохранить рабочие места всем деятелям культуры >>>

С 30 марта в стране стартовал уникальный образовательный проект "Телешкола", который, по задумке авторов, продолжится и после пандемии. "Телешкола" представляет уроки по всем предметам для учеников всех классов, час абитуриента, отдельные уроки для представителей нацменьшинств (на армянском и азербайджанском языках), а также уроки на языке жестов для учеников с проблемами слуха.

В июне 2020 года по инициативе министерства образования и науки в "Закон об общем образовании" вошло изменение, согласно которому дистанционное образование было признано одной из форм образования.

С целью поддержки педагогов, Минобразования создало электронные учебные ресурсы и переподготовило их к дистанционному обучению. Для учителей во всей стране в 2020 году прошли 130 вебинаров, в которых приняли участие более 20 тысяч учителей, а тренинг "Дистанционное обучение с использованием Microsoft" прошли около 16 тысяч учителей.

Одним из важных новшеств в 2020 году в системе образования стало внедрение образовательной платформы Microsoft "Minecraft Education Edition", которая основана на играх. Проект осуществляется в пилотном режиме уже в ста школах Грузии и в нем участвуют более 1,5 тысячи учеников 5-9 классов, а также около сотни педагогов.

Поддержка студентов

С начала эпидемии коронавируса нового типа на онлайн-обучение перешли и вузы страны. Государство разработало программы поддержки студентов.

В частности, вузы получили рекомендацию об отсрочке оплаты за учебу или возможность индивидуального гибкого графика оплаты студентам.

По инициативе премьер-министра Грузии Георгия Гахария, студенты, которые были зарегистрированы в базе социально незащищенных семей, получили социальную помощь. Правительство оплатило им стоимость учебы за осенний семестр 2020-2021 года, а также за весенний семестр 2019-2020 учебного года. Данной помощью воспользовались до 15 тысяч студентов.

Из аудитории в ковид-клинику

Нелегко пришлось и студентам медфакультетов. Желающие помочь врачам, круглосуточно борющимся за жизни ковид-инфицированных граждан, они прошли специальный курс, чтобы заполнить резервную базу для медицинских кадров.

Специально для этой цели был разработан тренинг курс "COVID-19". С его помощью были переподготовлены студенты-старшекурсники медфакультетов. До двух тысяч студентов уже включились в процесс управления коронавирусом и помогают врачам в клиниках.

Видео с материалами курса можно посмотреть на сайте Минобразования. Материалы доступны для студентов старших курсов медицинских образовательных программ всех авторизованных университетов страны. В учебный процесс активно вовлечены представители Национального учебного центра семейной медицины Министерства здравоохранения и Красного Креста Грузии, а также тренеры Центра оперативного управления неотложной помощи Министерства внутренних дел – "112".

Профобразование в год пандемии

После того, как Грузия приняла новый "Закон о профобразовании", в стране значительно увеличились различные направления данной сферы.

В стране усилилась сеть училищ, утверждены новые стандарты авторизации профессиональных образовательных учреждений, усовершенствовано направление обучения взрослых, учебная инфраструктура приблизилась к международным стандартам, увеличилась включенность частного и государственного сектора в сферу профобразования.

В 2020 году впервые после 15-летнего перерыва, система смогла принять студентов, которые вместе с профзнаниями могут получить и полное общее образование. Выпускники получат дипломы, приравненные к аттестату, и по желанию смогут продолжить учебу в высшем учебном заведении. На данный момент в Грузии усовершенствуется новая модель управления системы профобразования, которая начнет функционировать с 2021 года.

Грузия работает над проектами профшкол международного уровня, в которых вместе с грузинскими студентами будут учиться иностранцы. Например, в регионе Кахети – школы вина и кулинарии, в Душети – школа туризма, а в Тбилиси – Центр инженерии. Помимо этого, идет развитие сети колледжей в Марнеули, Каспи, Хашури, Боржоми, Ланчхути, Чохатаури, Ахалкалаки, Батуми и Цхалтубо.

С 2021 года профобразование переходит на совершенно новый этап. При партнерстве с частным и госсектором будет создано Агентство навыков. Это будет платформа, имеющая соответствующую правовую форму и с которым начнется совершенно новый этап в сфере профобразования Грузии, анонсирует ведомство.

Кутаисский международный университет

2020 год для системы образования Грузии был особенно важным в плане открытия Кутаисского международного университета стоимостью в один миллиард долларов.

photo: Government of Georgia / FB Кутаисский международный университет (КМУ)

Это первое высшее образовательное учреждение в регионе типа университетского кампуса. Несмотря на пандемию коронавируса, университет торжественно был открыт в октябре 2020 года.

photo: Government of Georgia / FB Кутаисский международный университет (КМУ)

Университет принял первых студентов на три англоязычные бакалаврские программы: математика, компьютерная наука и менеджмент. С нового года здесь появятся новые образовательные программы, которые будут вести как грузинские, так и иностранные профессора.

Недостаток общения и онлайн-друзья – мнение эксперта

Однако приоритетной задачей для грузинской системы образования, особенно в период пандемии, все же остается качественное образование и доступ к обучению всех слоев населения страны. О проблемах образовательной сферы во время эпидемии COVID-19 рассказал Sputnik Грузия эксперт по вопросам образования Реваз Апхазава.

По мнению специалиста, школа и университет – это не только очаг для получения знаний, но и место для новых знакомств и общения. Школьная и университетская жизнь помогают ученикам и студентам стать более самостоятельными, уверенными в себе, учит решать конфликтные ситуации, дружить, развиваться, работать в командной среде. А онлайн-обучение лишило их всего этого.

"К сожалению, дети сегодня лишены этого, – говорит Апхазава. – Все те социальные отношения, которые важны и встречаются в школьной среде, они ограничены. У детей и молодежи фактически нет контакта друг с другом. То, что это наносит сильный ущерб, очевидно и без всяких исследований".

Эксперт считает, что коронавирус не изменил систему образованию в положительную сторону. При этом, по словам Апхазава, 2020 год был сложным не только для Грузии, но и для других стран с более сильной системой образования. Ведь даже им было сложно перейти на дистанционный режим обучения.

"Во многих странах уже провели исследования, которые показали, что ущерб в области образования довольно большой. Тем временем в Грузии мы только и слышим, что у нас был обеспечен доступ к образованию, его непрерывность и качество. Согласитесь, немного странно, когда государства намного развитее нас говорят о проблемах, а мы говорим только об успехах", – сказал Апхазава.

Между тем, грузинский эксперт назвал и некоторые положительные стороны, которые обозначились в период пандемии в этой сфере. Например, система более активизировалась в плане подготовки ресурсов, школам дали возможность самим принимать какие-то решения.

Что касается будущего года, то по расчетам Реваза Апхазава, он обещает быть не менее сложным, потому что ущерб, нанесенный пандемией данной сфере, долгосрочный, а не одноразовый. И власти вместе с Минобразования должны очень активно работать над минимализацией этого ущерба.

Пандемия коронавируса еще бушует и конец эпидемии пока не видим в обозримом будущем, но министерство образования должно уже иметь стратегию того, как работать во время возобновления учебы в школах.

По мнению Апхазава, по возвращении к привычной форме учебы ведомство должно приступить к комплексной оценке учащихся, чтобы понять, какие потери они понесли в течение этих семестров в плане образования и создать для их поддержки специальные группы в школах. В противном случае, ученикам, которые почти год были оторваны от учебного процесса или некачественно получали образование, будет сложно вернуться в школу.

"Они настолько отстанут, что у них попросту не будет мотивации ходить в школу. В результате подскочит показатель учеников, которые бросят школу", – говорит Апхазава.

Минувший 2020 год был годом сложностей, а наступивший 2021-й, судя по прогнозам экспертов, будет годом вызовов, причем не только в образовании, а во всех сферах. Поэтому образовательному сектору Грузии надо заручиться терпением, а также быстро и качественно адаптироваться к новым реалиям.