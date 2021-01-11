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Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии

У Грузии появился новый Лесной кодекс

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210111/250501516/U-Gruzii-poyavilsya-novyy-Lesnoy-kodeks.html

С 2021 года все леса Грузии будут учтены и поделены по типу собственности и по категориям, которые определят по их функциям и влиянию на экосистему

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В 2021 году в Грузии в силу вступил новый Лесной кодекс, который предполагает учет лесов и определение их предназначения.

Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
© Sputnik / STRINGER
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По последним данным, в Грузии 2,7 миллиона гектаров территории покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Однако это неточные данные, так как лесной ландшафт постоянно претерпевает изменения и площадь лесного фонда меняется.

С 2021 года все леса Грузии будут учтены и поделены по типу собственности и по категориям.

По типу собственности в Грузии будут государственные, муниципальные и частные леса. А вот категорию леса определят по его функциям и влиянию на экосистему. Всего таких категорий будет четыре: охраняемый, защищающий, курортный и хозяйственный.

Леса, относящиеся к категории охраняемых, будут иметь статус охраняемых территорий и там будет запрещено любое вмешательство в экосистему.

В категорию защищающие леса попадут насаждения, предотвращающие образования селей и лавин, а также лес, расположенный в субальпийской зоне, рядом с дорогами, железнодорожными путями и у объектов культурного наследия.

Курортный лес – это лес, расположенный в курортной или рекреационной зоне, у лечебного заведения или минеральных источников и у города. А вот хозяйственный лес – это единственная категория, где будут разрешены лесозаготовки при наличии соответствующей лицензии.

Несмотря на деление на категории, пользование лесом для отдыха и развлечений, а также с целью сбора шишек, ягод и грибов будет свободным, однако власти или собственник могут запретить прогулки по лесу по определенным причинам, исходя из мер безопасности. При этом срок запрета будет небольшим.

Бензопила для валки леса
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
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Однако разжигать костер, если это не связано со спасением жизни, теперь можно будет только в специальных местах. Не запретят и выпас животных на территории леса. Правда для этого теперь будут выделены специальные места.

Кроме того, новый кодекс разрешает создание питомников и приютов для диких животных, чтобы после вернуть их в природу. При этом разведение видов животных не должно влиять на экосистему леса.

Также теперь уже возможно провести такие мероприятия, которые помогут оценить положение лесов в самых труднодоступных местах как с политической, так и с географической точки зрения, и получить данные о развитии или деградации лесов, их многообразии, влиянии климатических изменений и так далее.



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