У Грузии появился новый Лесной кодекс

С 2021 года все леса Грузии будут учтены и поделены по типу собственности и по категориям, которые определят по их функциям и влиянию на экосистему

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В 2021 году в Грузии в силу вступил новый Лесной кодекс, который предполагает учет лесов и определение их предназначения.

По последним данным, в Грузии 2,7 миллиона гектаров территории покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Однако это неточные данные, так как лесной ландшафт постоянно претерпевает изменения и площадь лесного фонда меняется.

С 2021 года все леса Грузии будут учтены и поделены по типу собственности и по категориям.

По типу собственности в Грузии будут государственные, муниципальные и частные леса. А вот категорию леса определят по его функциям и влиянию на экосистему. Всего таких категорий будет четыре: охраняемый, защищающий, курортный и хозяйственный.

Леса, относящиеся к категории охраняемых, будут иметь статус охраняемых территорий и там будет запрещено любое вмешательство в экосистему.

В категорию защищающие леса попадут насаждения, предотвращающие образования селей и лавин, а также лес, расположенный в субальпийской зоне, рядом с дорогами, железнодорожными путями и у объектов культурного наследия.

Курортный лес – это лес, расположенный в курортной или рекреационной зоне, у лечебного заведения или минеральных источников и у города. А вот хозяйственный лес – это единственная категория, где будут разрешены лесозаготовки при наличии соответствующей лицензии.

Несмотря на деление на категории, пользование лесом для отдыха и развлечений, а также с целью сбора шишек, ягод и грибов будет свободным, однако власти или собственник могут запретить прогулки по лесу по определенным причинам, исходя из мер безопасности. При этом срок запрета будет небольшим.

Однако разжигать костер, если это не связано со спасением жизни, теперь можно будет только в специальных местах. Не запретят и выпас животных на территории леса. Правда для этого теперь будут выделены специальные места.

Кроме того, новый кодекс разрешает создание питомников и приютов для диких животных, чтобы после вернуть их в природу. При этом разведение видов животных не должно влиять на экосистему леса.

Также теперь уже возможно провести такие мероприятия, которые помогут оценить положение лесов в самых труднодоступных местах как с политической, так и с географической точки зрения, и получить данные о развитии или деградации лесов, их многообразии, влиянии климатических изменений и так далее.