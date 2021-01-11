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Ковид-ограничения в Грузии продлены до 1 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (602)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210111/250584035/Kovid-ogranicheniya-v-Gruzii-prodleny-do-1-fevralya.html

Задача властей на сегодня – использовать оставшееся время для активной подготовки к более безопасному открытию с 1 февраля, отметила Турнава

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Действующие в Грузии ковид-ограничения будут продлены до 1 февраля. Об этом заявила министр экономики Натия Турнава.

"Мы обсудили сегодня и решили сохранить текущий режим точечных ограничений до 1 февраля. Наша задача – использовать оставшиеся 2-3 недели до 1 февраля для активной коммуникации с бизнесом и подготовки к более безопасному открытию с 1 февраля, даже для торговли и возобновления движения общественного транспорта", – отметила Турнава на брифинге Координационного совета.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (602)


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