Ковид-ограничения в Грузии продлены до 1 февраля

Задача властей на сегодня – использовать оставшееся время для активной подготовки к более безопасному открытию с 1 февраля, отметила Турнава

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Действующие в Грузии ковид-ограничения будут продлены до 1 февраля. Об этом заявила министр экономики Натия Турнава.

"Мы обсудили сегодня и решили сохранить текущий режим точечных ограничений до 1 февраля. Наша задача – использовать оставшиеся 2-3 недели до 1 февраля для активной коммуникации с бизнесом и подготовки к более безопасному открытию с 1 февраля, даже для торговли и возобновления движения общественного транспорта", – отметила Турнава на брифинге Координационного совета.