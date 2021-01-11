Ковид-география в Грузии: Тбилиси вновь "антилидер" заражения

После грузинской столицы самыми опасными местами в плане ковид-заражения являются такие регионы, как Имерети, Аджария и Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 7 898 тестов на коронавирус, в результате которых было выявлено 551 новый случай заражения – из них 196 выявлено в Тбилиси, сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Источники остальных случаев заболевания таковы: в Аджарии – 62, Имерети – 84, Квемо Картли – 24, Шида Картли – 14, Гурии – 13, Самегрело - Земо Сванети – 48, Кахети – 41, Мцхета-Мтианети – 41, Самцхе-Джавахети – 23, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

В настоящее время зарегистрировано 10 743 активных случая заражения, из которых 3 929 человек проходят лечение в больницах. Отсюда 1 849 проходят лечение в больницах Тбилиси, 364 – в Аджарии, 767 – в Имеретии.

На данном этапе тяжелобольных 840 человек, в том числе 389 – в Тбилиси, Аджария – 71, в Имерети – 191.

К аппарату искусственного дыхания подключены 251 человек, из них 163 – в Тбилиси, 7 – в Аджарии, 29 – в Имерети. При этом 722 человека размещены в ковид-гостиницах, в том числе 200 – в Тбилиси, 459 – в Аджарии, 24 – в Имерети. На дому от вируса лечатся 6 092 человека.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 239 780 случаев.