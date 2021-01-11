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Патрульная полиция проверяет ношение масок на улице. Нарушителей штрафуют

Ковид-нарушения в Грузии: МВД сообщило о выписанных штрафах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (604)
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Sputnik Грузия
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За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 94 человека, которых застали на улице после девяти вечера

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. За минувшие сутки грузинские полицейские выявили 1 057 нарушений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 94 человека, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 963 человека. Накануне было зафиксировано 773 нарушения.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (604)


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