В Грузии грядет амнистия: кого она коснется и когда вступит в силу

На исполнение комиссии понадобится месяц – за это время суды будут рассматривать дело каждого из амнистированных

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Парламент Грузии 83 голосами утвердил новый закон "Об амнистии", который предполагает выход на свободу более 1,5 тысячи заключенных.

Амнистия вступит в силу сразу после подписания ее президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии". Однако на ее исполнение понадобится месяц. За это время суды будут рассматривать дело каждого из амнистированных.

Кто попадет под амнистию

Согласно проекту, от уголовной ответственности и приговоров будут полностью освобождены лица, осужденные за нанесение легких повреждений в состоянии аффекта, во время ареста, во время самообороны или по неосторожности.

Также на свободу выйдут осужденные за фальсификацию товаров, их перевоз или реализацию; нарушение бухгалтерского учета; нарушение правил таможенных перевозок; неосторожное хранение оружия; хулиганство; нарушения строительных, горных работ, которое не повлекло причинение смерти; нарушения безопасности на объекте, связанном с электроэнергией, нефтью, газом; несоблюдение правил пожарной безопасности без причинения серьезного ущерба или смерти.

Кроме того, амнистия коснется и осужденных на незаконное изготовление, приобретение, хранение или перевоз психотропных веществ, наркотических веществ в малых дозах и конопли.

На свободу выйдут и те, кто осужден за нарушение правил безопасности транспортного движение, не завершившегося причинением тяжкого вреда или смерти.

Коснется амнистия и осужденных за незаконную охоту и рыбалку, дезертирство, уклонение от службы в армии и повреждение или уничтожение военного имущества. Также смогут выйти на свободу те, кто впервые совершил такие преступления, как воровство и незаконное хранение охотничьих и спортивных ружей.

Освободить в случае согласия потерпевших могут осужденных, которые приговорены за нанесение легкого вреда здоровью, насилие, обман потребителей, нарушение правил безопасности, повлекшее причинение тяжелого вреда здоровью.

Также согласие потерпевшего потребуется для освобождения впервые осужденных за мошенничество, присвоение или растрату, а также уничтожение или повреждение чужой вещи.

Новый закон "Об амнистии" также предполагает освобождение в случае возмещения ущерба осужденных за повреждение чужой вещи, вызвавшее причинение смерти, незаконное получение кредита или злоупотребление чеком или кредитной картой.

Кроме того, наполовину срок будет сокращен осужденным за незаконное хранение и приобретение наркотиков, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, исполнительную деятельность без лицензии, изготовление или использование поддельных акцизных марок, нанесение вреда здоровью средней тяжести, воровство с проникновением в закрытое помещение, мошенничество в крупном размере или группой лиц, присвоение или растрату, сокрытие имущества от кредиторов.

На четверть будет сокращен срок осужденным за незаконных оборот валюты, халатное хранение охотничьего оружия, нарушение правил перевоза легко воспламеняющихся и взрывчатых веществ, незаконное хранение и приобретение наркотических средств в особо крупном размере, угрозу, нарушение правил перевоза товаров через таможенную границу, уклонение от налогов, провокацию преступления.

Предполагает амнистия и послабление срока для осужденных за наркопреступления на бессрочное заключение – его заменят лишением свободы на 20 лет.