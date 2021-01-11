Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для машин с прицепом

Для остальных видов транспорта движение свободное. За соблюдением режима будет следить патрульная полиция

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Из-за снега и низкой температуры движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыто для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Об этом говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Для остальных видов транспорта движение свободное.

За соблюдением режима будет следить патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.