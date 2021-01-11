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Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для машин с прицепом

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (128)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210111/250586173/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-mashin-s-pritsepom.html

Для остальных видов транспорта движение свободное. За соблюдением режима будет следить патрульная полиция

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Из-за снега и низкой температуры движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыто для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

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Об этом говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Для остальных видов транспорта движение свободное.

За соблюдением режима будет следить патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (128)


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