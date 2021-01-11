Теперь официально: в Литве Грузию будут называть Сакартвело

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Литва отныне будет упоминать Грузию в официальных документах как Сакартвело. Об этом сказал председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис агентству BNS.

Решение выбрать аутентичное название Грузии в качестве официального в Литве с благодарностью отметил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

"Решение, принятое комиссией два года назад, предусматривало Сакартвело как второе неофициальное название страны. Потребовался переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно необычайно быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это, действительно, было неожиданным", – сказал Антанайтис BNS.

При этом Антанайтис отметил, что Грузия по-прежнему остается употребимым названием, то есть его можно употреблять в публичном пространстве.

В мае 2018 года Литва ввела "Сакартвело" как второе неофициальное название наряду с Грузией. Так в Литве отметили 100-летие независимости Грузии. Таким образом, Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" в отношении Грузии.