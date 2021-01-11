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Опасность оползней и схода лавин: на каких дорогах Грузии запрещено движение?

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (428)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210111/250587716/Opasnost-opolzney-i-skhoda-lavin-na-kakikh-dorogakh-Gruzii-zaprescheno-dvizhenie.html

Если пару часов назад из-за снега и гололеда движение было ограничено только для машин с прицепом, то теперь это ограничение касается всех автомобилей

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. На участке Хаиши-Лахамула (регион Самегрело - Земо Сванети) запрещено движение для всех автомобилей, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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Опубликовано საავტომობილო გზების დეპარტამენტი Понедельник, 11 января 2021 г.

Из-за опасности оползней и схода лавин на автомобильном отрезке Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили также запрещено передвижение автомобилей всех видов.

#რახდებაგზებზე 🚧 გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის(რუსეთის...

Опубликовано საავტომობილო გზების დეპარტამენტი Понедельник, 11 января 2021 г.

Аналогичная ситуация на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией.

Если пару часов назад из-за снега и гололеда движение было ограничено только для машин с прицепом, то теперь это ограничение касается всех автомобилей.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (428)


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