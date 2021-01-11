Опасность оползней и схода лавин: на каких дорогах Грузии запрещено движение?

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. На участке Хаиши-Лахамула (регион Самегрело - Земо Сванети) запрещено движение для всех автомобилей, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
#რახდებაგზებზე 🚧 ქვისცვენის და ზვავსაშიშროების გამო, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის...Опубликовано საავტომობილო გზების დეპარტამენტი Понедельник, 11 января 2021 г.
Из-за опасности оползней и схода лавин на автомобильном отрезке Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили также запрещено передвижение автомобилей всех видов.
#რახდებაგზებზე 🚧 გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის(რუსეთის...Опубликовано საავტომობილო გზების დეპარტამენტი Понедельник, 11 января 2021 г.
Аналогичная ситуация на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией.
Если пару часов назад из-за снега и гололеда движение было ограничено только для машин с прицепом, то теперь это ограничение касается всех автомобилей.