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Пожилой женщине делают прививку

В Грузии власти возьмут на себя ответственность за вред от прививки от COVID-19

© REUTERS / Albert Gea
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (605)
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Единственное, за что не будет нести ответственность государство – это за врачебную ошибку или ошибки импортера

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Парламент Грузии на весенней сессии рассмотрит проект поправок в закон "Об общественном здравоохранении", согласно которым государство берет на себя ответственность за вред, нанесенный вакциной от COVID-19.

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© AP Photo
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Согласно законопроекту, государство берет на себя полную ответственность за возможный вред от ввозимых вакцин от COVID-19 или препаратов для лечения коронавируса, если у ввезенного препарата есть авторизация ВОЗ.

Единственное, за что не будет нести ответственность государство – это за врачебную ошибку или ошибки импортера.

Авторами поправок являются представители правящей партии Дмитрий Хундадзе, Ладо Кахадзе, Заза Ломинадзе, Заал Микеладзе, Ирма Заврадашвили и Давид Сергеенко.

По их мнению, изменения будут способствовать разделению ответственности за продукцию для лечения или профилактики коронавируса и эффективную борьбу с пандемией. Также поправки, по их мнению, дадут возможность реализовать права пользующихся вакциной.

Грузия работает над планом внедрения вакцины от коронавируса. На данный момент страна рассматривает возможность ввоза всех трех вакцин – Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Все эти вакцины получили авторизацию регулирующих организаций Европы.

Кроме того, страна хочет получить дополнительно в январе-феврале путем двухсторонних переговоров 200-300 тысячах доз. По предварительным данным, от коронавируса в Грузии планируется привить минимум миллион человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (605)


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