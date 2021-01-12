Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1857

За последние 24 часа от коронавируса скончались 24 человека, из ковид-клиник страны выписаны 993 пациента, а с начала пандемии вылечились 227 208

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 857. Скончались 24 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 241 637 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 993 человека, с начала пандемии вылечились 227 208 пациентов. Скончались 2 820.

За последние сутки проведено 17 795 тестов, в том числе 11 934 – на антиген и 5 861 – ПЦР-тест.

В карантине в данное время находятся 514 человек, в стационарах – 3 879, в ковид-гостиницах – 569.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.