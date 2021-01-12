Ковид-география Грузии: случаи заражения COVID-19 вновь увеличиваются

Новогодние праздники и послабление ограничений начинают сказываться на ковид-статистике. Практически повсеместно наметился рост количества инфицированных, в особенности в столице

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 17 795 тестов на коронавирус, в результате которых было выявлено 1 857 новых случаев заражения, 754 из которых в Тбилиси, сообщил на брифинге замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Из проведенных тестов, 11,9 тысячи – на антигены, а более 5,8 тысячи – ПЦР-тесты.

Статистика случаев по регионам выглядит следующим образом: Тбилиси – 754, Имерети – 334, Самегрело - Земо Сванети – 158, Кахети – 147, Квемо Картли – 143, Шида Картли – 113, Аджария – 97, Мцхета-Мтианети – 41, Гурия – 30, Самцхе-Джавахети – 29, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 11.

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 11 583 активных случая, из которых 3 879 пациентов проходят лечение в клиниках, 569 – находятся в ковид-гостиницах, 7 135 – лечатся на дому.

Состояние 817 пациентов расценивается как тяжелое, из них 254 человека подключены к аппарату ИВЛ.

В самоизоляции находятся 22 823 человека.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 241 637 случаев, выздоровели 227 208 человек, скончались 2 820, из них 24 за последние сутки.